Dat belooft voor de Spelen, Belgische triatleten maken indruk in Japan: Geens pakt zilver in Yokohama, Van Riel 7de

Geens werkte op de eerste manche van het jaar in de World Series de 1.500m zwemmen, 40km fietsen en 10km lopen af in 1u43:05 en zo was hij slechts tien seconden trager dan de Noorse winnaar Kristian Blummenfelt. De Amerikaan Morgan Pearson werd zeven seconden na Geens derde en vervolledigde zo het podium. Marten Van Riel had de koppositie na het zwemmen, maar viel gaandeweg terug en finishte uiteindelijk op de zevende plaats, in 1u43:37.