Dartswereld rouwt om Momo Zhou (31), vrouw die de sport op de kaart zette in China

KIJK. De walk on van Zhou en Zong op het WK in 2018

Zhou overleed op 25 januari, maar het nieuws kwam via haar sponsor Target pas gisteren naar buiten. “Met veel verdriet melden we het heengaan van Momo Zhou, geliefd lid van de Chinese #TeamTarget-familie. We willen jullie bedanken voor alle steun de voorbije jaren, onze gedachten zijn momenteel bij haar familie in deze moeilijke tijden.” Ook de PDC betuigde via CEO Matt Porter haar medeleven. “Momo was een populair figuur in het circuit en maakte een opmerkelijke vooruitgang. In China laat ze zeker een nalatenschap achter.”