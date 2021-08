Dartswereld opnieuw in rouw: Kyle Anderson op 33-jarige leeftijd overleden

DartsDe dartswereld is opnieuw in rouw. Een maand nadat legende Andy Fordham (59) overleed, stierf vannacht Kyle Anderson. De Australiër werd amper 33 jaar.

Kyle Anderson stapte in 2012 over van de BDO (British Darts Organisation) naar de PDC (Professional Darts Corporation). Vijf jaar later pakte de Australiër zijn eerste (en enige) Players Championshiptitel. Ook in 2017 wist hij de Auckland Darts Masters op zijn palmares te zetten, na een beklijvende finale tegen landgenoot Corey Cadby. ‘t Werd het beste jaar uit zijn carrière.

Anderson strandde op het PDC WK viermaal in de zestiende finales, maar slaagde er wél in om een ninedarter te gooien in het Londense Alexandra Palace. De Australiër pakte in 2013 uit met de perfecte leg tegen Ian White (zie video hierboven). Later deed hij dat kunststukje over in de halve finale van het European Championship 2017.

In 2018 bereikte Anderson, aan de zijde van Simon Whitlock, de halve finales van de World Cup. Dit jaar besloot Anderson zijn PDC-tourkaart in te leveren, omdat hij bij z’n gezin in Australië wilde blijven. Vannacht overleed hij op 33-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is voorlopig onbekend, al deelde hij op 10 augustus wel nog een foto vanuit het ziekenhuis.

