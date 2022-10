Dartsmatch tussen Noppert en Aspinall loopt uit de hand op World Grand Prix: “Dit heb ik nog nooit gezien”

DartsGisteravond hing er elektriciteit in de lucht bij de match tussen Danny Noppert en Nathan Aspinall op de World Grand Prix . De laatste set, en dan vooral de laatste leg, liep uit de hand. Aspinall ging de confrontatie aan met een rumoerig publiek, Noppert was het noorden kwijt en miste liefst 12 pijlen om te openen. De twee gingen ook verbaal in de clinch. “Dit heb ik nog nooit gezien. Iedereen is daar in discussie met iedereen”, vertelde VTM-commentator Rudy Lanssens.

Zonder geweldig te spelen liep Noppert (PDC 10) 2-0 uit in sets. De match kantelde echter, Aspinall (PDC 16) pakte de volgende twee sets. Een vijfde en allesbeslissende set in Morningside Arena in Leicester zou beslissen over wie zich plaatste voor de kwartfinale, waar ook Dimitri Van den Bergh zich eerder voor kwalificeerde.

Volledig scherm Noppert en Aspinall. © VTM2

De Nederlander kwam in die vijfde set opnieuw 2-0 voor in legs, maar miste vervolgens vier matchpijlen. Nadien werd het bitsiger en bitsiger. Aspinall rook bloed en in de zaal ontstond rumoer. Toen de Engelsman een leg terug pakte, legde hij het vingertje richting publiek uitdagend op de mond. Die enkelingen zo nog wat meer opgejut. Want toen Aspinall klaar stond voor de vierde leg, kwam er boegeroep. Het nummer 16 van de wereld draaide zich om, gooide de handen in de lucht en pookte de spanning nog dat tikkeltje op. Hij sloeg ook een babbeltje met Noppert - bizar. Die stond erbij en keek ernaar - het liefst van al wilde hij gewoon darten. “Dit is niet meer houdbaar. Opnieuw moet Russ Bray die fans tot de orde roepen", zei VTM-commentator Rudy Lanssens.

En dan moest die allesbeslissende vijfde leg nog komen... (zie video hieronder). Noppert was door alle hetze duidelijk het noorden kwijt. Hij miste liefst 12 darts om de leg te openen - u kent het principe van ‘dubble in dubble out’ op de World Grand Prix. Het publiek, nu veelal aan de kant van Aspinall, juichte bij elke misser van de Nederlander. Na zijn negende misser riep die wat toe naar Aspinall. Alsof Noppert het zijn opponent kwalijk nam om zo’n sfeertje in de zaal te creëren door even daarvoor tweemaal de confrontatie met het publiek aan te gaan.

Handshake

Aspinall lachte het weg. Lanssens: “Wat zijn ze daar nu tegen elkaar aan het zeggen? Wat is dit?” Cocommentator Erik Clarys vulde aan. “Misschien dat Noppert zegt: ‘dankjewel Aspinall om me uit mijn spel te halen’.” Na nog wat wegwerpgebaren van Noppert richting publiek, waar Aspinall weer op reageerde - won de Brit de match. “Dit heb ik nog nooit gezien, Erik. Iedereen is daar in discussie met iedereen”, voegde Lanssens er nog aan toe.

Volledig scherm Noppert en Aspinal. © VTM 2

En ook na de match gingen de heren nog in debat, of wat had u gedacht? Het eindigde finaal met een handshake. De winnaar, Aspinall dus, kwam achteraf nog aan het woord. “Het was een kleine zaal, dus je hoort alles. Ik probeerde het publiek wat te managen. Maar toen ik klaarstond voor die 2-2, was er een tafeltje met Noppert-fans die me uitjouwden. Ze hebben het recht om te supporteren voor wie ze willen, maar ik had er op dat moment genoeg van. Dus draaide ik me om. Ik had misschien niet op die manier moeten reageren. Danny (Noppert, red.) was er duidelijk niet blij om. Maar achteraf hebben we het bijgelegd. Hij schudde me ook de hand, terwijl hij dat zeker niet wou. Dat is fair play. Hij toonde zich een groot man. Er zijn no hard feelings.”

Volg de World Grand Prix vanavond op HLN.be of VTM 2

Zelf darts spelen? Bekijk hier de producten op HLN Shop Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm De discussie achteraf. © VTM2