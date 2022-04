Dartslegende Ted Hankey bekent seksueel misbruik tienermeisje

Boksen Femke Hermans verliest wereldti­tel­ge­vecht tegen ongeslagen Marshall na rake linkse

Femke Hermans (32) is er niet in geslaagd de WBO-kampioensriem van Savannah Marshall (30) af te snoepen. Een rake linkse van Marshall deed in de derde ronde het licht uit bij Hermans. Zo blijft de Britse kampioene bij de WBO-middengewichten (tussen 69,853 en 73,028 kilogram).

