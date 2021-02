Dartsicoon Van Barneveld wint al na drie dagen sinds comeback eerste toernooi, Belgen kennen minder succes

Meer sportRaymond van Barneveld heeft zijn eerste succes na zijn terugkeer op de PDC ProTour behaald. De vijfvoudige wereldkampioen schreef in Bolton het derde toernooi van het Players Championship op zijn naam. In de finale versloeg hij de Engelsman Joe Cullen, die donderdag het eerste toernooi had gewonnen, met 8-6. Voor de 53-jarige Nederlander betekende het de eerste rankingtitel in acht jaar tijd. De Belgen hadden minder succes: Dimitri Van den Bergh wist als enige een duel te winnen.

Van Barneveld toonde zich mentaal sterk in de finale. Hij kwam twee keer terug van een achterstand (2-4 en 4-5) en bleek in de beslissende fase over de sterkste zenuwen te beschikken. ‘Barney’ hield aan zijn triomf circa 11.500 euro over.

In Bolton kende Van Barneveld een stroeve start. Hij ging donderdag in zijn eerste partij onderuit en vrijdag strandde hij in zijn tweede duel. Op de derde toernooidag leek hij af en toe weer op de oude “Barney”. Hij won zijn partijen met hoge gemiddeldes en liet ook een finish van 170 punten noteren. De finale won hij met een gemiddelde van 94,4. “Ik had aanvankelijk best veel stress hier”, bekende Van Barneveld na zijn gewonnen finale. “Maar vandaag ging alles goed. Ik had eindelijk mijn focus weer. Die miste ik in de laatste twee, drie jaar. In de finale ging het ook verbazingwekkend goed. Ik ben echt heel blij. Natuurlijk heb ik op mijn weg terug twijfels gehad. Maar ik had ook vertrouwen, mede dankzij de vele trainingsuren die ik heb gemaakt. Ik wilde niet opgeven en nu sta ik hier weer, als winnaar.”

Raymond van Barneveld, meervoudig wereldkampioen, nam eind 2019 afscheid van de dartswereld. Voor even, want sinds kort mikte hij op een comeback. In amper zijn derde toernooi heeft hij nu al prijs.

Van den Bergh

De Belgen deden het heel wat minder goed. Dimitri Van den Bergh (PDC-10) wist als enige een wedstrijd te winnen, 6-4 tegen de Schot Ryan Murray (PDC-76), maar ging er dan in de tweede ronde ondanks een gemiddelde van liefst 111,9 per drie darts met 6-5 uit tegen de Engelsman Stephen Bunting (PDC-17), de BDO wereldkampioen van 2014. Geert De Vos moest in de eerste ronde met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Australiër Gordon Mathers. Mike De Decker (PDC-88) verloor met dezelfde score van Scott Mitchell (PDC-119), die zich in 2015 tot BDO wereldkampioen kroonde. Kim Huybrechts (PDC-38) verloor ook al in een beslissende set van de Schot Ryan Murray (PDC-76) en dat ondanks een gemiddelde van 107,1.

