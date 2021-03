Darters getuigen over hoe ze via social media benaderd worden door matchfixers: “’Het is een win-win voor ons allebei’, schreef hij”

Niels Zonneveld, prof en nummer 114 van de wereld, is een van de darters die een verzoek kreeg om een wedstrijd bewust te verliezen. Dat gebeurde nadat hij eerst een bericht kreeg van een man die hem wilde sponsoren. “Dat klonk al als een apart verhaal, dus ik vroeg om meer informatie”, vertelt Zonneveld over het WhatsAppgesprek tegenover de NOS.

Al snel volgde de vraag of hij bewust een match wilde verliezen. Het ging om een virtueel toernooi dat Zonneveld bij hem thuis speelde. Omdat er nauwelijks sporttoernooien waren in die periode, boden goksites over heel de wereld het toernooi aan. “Het is virtueel, dus het valt nooit op en het is een win-winsituatie voor ons allebei. Heb al ervaring met andere darters”, schreef de man.