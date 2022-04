Darter Brian Raman walst over Engelsman en staat in kwartfinales WDF-WK

NBA Zó goed dat ook gelauwerde Lukaku hem in het echt moet aanschou­wen: Durant sleept Nets richting play-offs

Na een knieblessure die hem anderhalve maand aan de kant hield is Kevin Durant helemaal terug. Dat zal ook Romelu Lukaku geweten hebben. De Belgische recordspits, vandaag uitgeroepen tot beste speler van de Serie A vorig seizoen, ging de Amerikaanse forward met eigen ogen in Brooklyn bewonderen. Hij zag dat het goed was. KD trakteerde Lukaku op 37 punten en leidde zijn Nets al naar de zesde zege in zeven wedstrijden. Stuk voor stuk broodnodig met het oog op de play-offs.

22 maart