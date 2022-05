Dansen met ringmeisje en interactie met commentatoren: Floyd Mayweather entertaint fans tijdens boksmatch

Meer sportFloyd Mayweather is een entertainer. Dat bewees hij afgelopen weekend nogmaals tijdens een demonstratiepartij tegen zijn voormalige sparringpartner Don Moore. Zo danste hij onder meer met een ringmeisje en ging hij tíjdens de boksmatch in interactie met de commentatoren.

Delfine Persoon bokste in Abu Dhabi in het voorprogramma van Floyd Mayweather. Onze landgenote nam de scalp van Elhem Mekhaled, waarna ‘Money’ aan de beurt was. Mayweather nam het in een demonstratiematch op tegen de eveneens ongeslagen Don Moore.

Mayweather domineerde de acht ronden, maar slaagde er niet in zijn voormalige sparringpartner knock-out te meppen. De 45-jarige Amerikaan wist wél de fans te plezieren. Zo danste hij met een ringmeisje én paradeerde hij met het bordje voor aanvang van ronde zeven.

Ook tijdens de match liet Mayweather zich gelden. Hij sprak met de scheidsrechter, het publiek, maar ook met de commentatoren. En dat net voordat hij een mep uitdeelde. “Dit is een van de dingen waar Floyd het beste in is, psychologische oorlogsvoering”, klonk het bij een commentator. Het antwoorde volgde meteen: “Daar ben ik nu mee bezig.” Tot groot jolijt van iedereen.

Mayweather was de betere bokser, maar er werd geen winnaar aangeduid - omdat het slechts een demonstratiematch was. Na afloop vertelde ‘Money’ dat hij later dit jaar opnieuw in de ring zal staan. Al is zijn tegenstander nog niet bekend. De Amerikaan, officieel bijna vijf jaar in pensioen, is nog altijd ongeslagen na vijftig wedstrijden.

