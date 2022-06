Dankzij vroege doelpunten komen Red Panthers in de Pro League niet in problemen tegen China: 3-1

HockeyDe Red Panthers hebben in de FIH Pro League hun vierde overwinning beet. Met twee doelpunten in het eerste kwart zaten onze hockeyvrouwen meteen op rozen. “Nu nog leren om beter om te gaan met een 3-0-voorsprong”, aldus speelster van de match Michelle Struijk.

Het WK voor dames staat voor de deur en de Belgische staf wil in de aanloop naar die belangrijke afspraak in de wedstrijden om de Pro League enkele meisjes rust gunnen. Tegen China bleven zo de ervaren speelsters Barbara Nelen, Alix Gerniers en Emma Puvrez aan de kant. Wel terug van de partij: strafcornerspecialiste Stephanie Vanden Borre die in april in de Euro Hockey League met haar club Gantoise een blessure aan de mediale band van de knie opliep. In tegenstelling tot de wedstrijden tegen Spanje kwamen Pauline Leclef en Alexia ’t Serstevens terug in de kern. In doel wisselde Elena Sotgiu met Elodie Picard af.

De wedstrijden tegen China vormen voor de staf van de Red Panthers een belangrijke test. Op het WK staan onze hockeydames in hun poule immers tegenover Japan en gewend geraken aan de Aziatische stijl van hockeyen is altijd een voordeel. De Red Panthers staan achtste op de wereldranglijst, China dertiende.

De Panthers zaten meteen goed in de wedstrijd en sloten het eerste kwartier af met een 2-0-voorsprong. Eerst werkte Charlotte Englebert af op een knappe voorzet van Pauline Leclef, daarna profiteerde Alexia ’t Serstevens van mistasten in de Chinese verdediging. Aan het einde van de eerste helft kreeg China een stroke. Dé kans om terug in de wedstrijd te komen, maar Elodie Picard hield de Chinese strafbal tegen: 2-0 bij de pauze.

De tweede helft kon niet beter beginnen voor de Red Panthers. Kapitein Michelle Struijk kon aanleggen in de cirkel en zette een 3-0-voorsprong op het scorebord. In de slotfase zorgde China voor meer dreiging en dat leverde in de 54ste minuut op strafcorner een doelpunt op (3-1). Een te late treffer om onze hockeyvrouwen nog echt in problemen te brengen, maar met nog eens twee strafcorners kwam China toch nog dreigend opzetten.

“We deden vandaag zeer goede dingen, maar toch sta ik hier met gemengde gevoelens”, aldus Michelle Struijk. “Beter omgaan met een voorsprong is een absoluut werkpunt. We moeten de balans kunnen vinden tussen de nul houden én gaan voor een vierde en vijfde doelpunt. Met het oog op de match op het WK tegen Japan is het inderdaad goed voor het vertrouwen om tegen China drie punten te pakken. In vergelijking met bijvoorbeeld Spanje of Argentinië hanteren ze toch een gans andere manier van spelen.”

Enkele ervaren speelsters waren er vandaag dus niet bij, morgen is het de beurt aan Struijk om in de tweede match tegen China in de tribune te zitten. “We spelen deze week vier wedstrijden, dan is het logisch dat er geroteerd wordt”, zegt Struijk. “We beschikken trouwens over een grote, sterke selectie. Iedereen maakt kans om in de ploeg te zitten.”

Zo werd het voor de troepen van bondscoach Raoul Ehren een vierde overwinning in deze derde editie van de Pro League. Eerder werd twee keer van Duitsland gewonnen en één keer van Spanje. Morgen proberen de Panthers, opnieuw tegen China, een nieuw succes te boeken.

De Red Panthers begonnen met: Elena Sotgiu, Lien Hillewaert, Stephanie Vanden Borre, Tiphaine Duquesne, Helene Brasseur, Judith Vandermeiren, Michelle Struijk, Charlotte Englebert, Delphine Mariën, France de Mot en Ambre Ballenghien. Later volgden: Elodie Picard, Abi Raye, Sophie Limauge, Pauline Leclef, Alexia ’t Serstevens, Lucie Breyne, en Louise Versavel.

