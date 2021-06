‘Dancing Dimi’ wordt papa: Dimitri Van den Bergh en vriendin Evi in verwachting van eerste kindje

Atletiek Mo Farah maakt langver­wach­te rentree op 10.000 meter: “Eén kans om me te plaatsen voor Spelen”

4 juni Hardloopgrootheid Mo Farah, viervoudig olympisch kampioen, staat zaterdag in Birmingham voor zijn eerste 10.000 meter op de baan in vier jaar tijd. Na het WK in Londen in 2017 schakelde hij over op de marathon.