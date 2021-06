‘Dancing Dimi’ wordt papa: Dimitri Van den Bergh en vriendin Evi in verwachting van eerste kindje

Showbizz Evi, de vrouw naast topdarter Dancing Dimi: “Ik was pas klaar om mee in z'n routine te stappen toen m’n papa overleed”

8 mei “In een wereld vol macho’s is hij m’n zachte knuffelbeer”, vertelt Evi Loyaerts (25) over haar grote liefde, Vlaanderens nieuwste sportheld Dimitri Van den Bergh (26). Dancing Dimi is als darter wereldtop, en zij staat trouw aan z’n zijde. Ook als dat een verhuis naar Engeland inhoudt. “Ik doe het vol liefde”, zegt ze. “Toen mijn vader plots overleed, was Dimi er ook voor mij.”