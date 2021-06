‘Dancing Dimi’ wordt papa: Dimitri Van den Bergh en vriendin Evi in verwachting van eerste kindje

Hockey Red Lions zwaar onderuit tegen Nederland: “Veel zaken om over na te denken”

31 mei De Belgische hockeymannen sloten zondag op het Wilrijkse Plein in Antwerpen de Hockey Pro League af met een zware 0-4-thuisnederlaag tegen Nederland. “Ik zag veel zaken om over na te denken”, reageerde bondscoach Shane McLeod. De Belgen nemen het komende zomer in de poulefase van de Olympische Spelen in Tokio op tegen Oranje.