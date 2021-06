‘Dancing Dimi’ wordt papa: Dimitri Van den Bergh en vriendin Evi in verwachting van eerste kindje

Hockey Mooie start van het EK voor de Red Panthers met gelijkspel tegen groepsfavo­riet Duits­land

14:24 De Red Panthers openden het EK in Amstelveen met een zeer sterke prestatie tegen Duitsland, de op papier sterkste opponent uit de poule. Het overwicht was in de eerste helft voor de Belgische hockeyvrouwen, in het derde kwart nam Duitsland het initiatief over. Met nog zeven minuten op de klok scoorde Duitsland en leken de Panthers het deksel op de neus te krijgen, maar twee minuten later zorgde Ambre Ballenghien voor de zeer verdiende gelijkmaker: 1-1.