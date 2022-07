Dancing Dimi wil schitteren op ‘zijn’ World Matchplay, maar dreigt ook te zakken op wereldranglijst: “Ik droom ervan om de trofee in de lucht te steken”

Tweemaal nam Dancing Dimi deel aan de World Matchplay. In 2020 won hij als debutant de prestigieuze major, vorig jaar haalde hij de finale. “De laatste twee jaar heb ik mooie prestaties neergezet op de World Matchplay”, glimlacht de Antwerpenaar. “Waarom dit toernooi me zo goed ligt? Geen idee. Blijkbaar ben ik altijd net op tijd in vorm.”

Dat is Van den Bergh opnieuw. Zo won hij onlangs twee opeenvolgende manches van de World Series, daarnaast gooide hij op zijn verjaardag een ninedarter. “Mijn papa zegt ook dat ik goed gepiekt heb. Zo zei hij: ‘Ik zie het allemaal goed komen, mijne vent. Zeuneke, ik geloof in a.’”

Zakken op ranking?

De World Matchplay is voorlopig hét toernooi van Dancing Dimi, al kan hij de komende week ook zakken op de wereldranking. In de PDC Order of Merit wordt gekeken naar het verdiende prijzengeld van de afgelopen twee jaar. Na twee jaar vervallen de verdiende centen op die ranking, en dus moet Van den Bergh zijn overwinning van 2020 ‘verdedigen’. “Als ik het niet goed doe, ga ik enkele plaatsen zakken. Ik moet gewoon zien dat ik in de top 16 blijf staan. Als dat lukt na het WK, dan heb ik weer een geslaagd jaar.”

Als Van den Bergh vanavond zijn eerste ronde tegen Callan Rydz overleeft, komt hij in de tweede ronde uit tegen Jonny Clayton. Een zware dobber. “Ik heb van niemand schrik. Ik heb grote namen geklopt op de afgelopen toernooien. Mijn voorspelling? Ik droom ervan om die trofee in de lucht te steken. Maar ik blijf nuchter. Laat me eerst maar beginnen met die eerste ronde.”