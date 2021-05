‘Dancing Dimi’ stuit op uitgekookte Anderson in Premier League darts en verliest leidersplaats

Maar daarvoor moest Van den Bergh dus eerst voorbij ex-wereldkampioen Gary Anderson, wie hij in de eerste fase van de Premier League klopte. Maar dit keer liep het helemaal anders voor ‘Dancing Dimi’. Na een vermakelijk en hoogstaand begin - beide heren gooiden bijzonder hoge gemiddeldes - sloeg Anderson in de vijfde leg een eerste keer toe. De ex-wereldkampioen breakte Van den Bergh en kwam nadien helemaal onder stoom. Anderson finishte twee legs na mekaar boven de 100, iets wat er bij Van den Bergh duidelijk in hakte. In een mum van tijd keek Van den Bergh tegen een onoverkomelijke 2-7-achterstand aan. ‘Dancing Dimi’ spartelde nog even tegen en kwam terug tot 4-7, maar de berg bleek te hoog om nog te beklimmen. Een uitgekookte Anderson gooide uit op de eigen leg: 4-8.