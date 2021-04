‘Dancing Dimi’ speelt bij Premier League-debuut knap gelijk tegen Nederlandse dartstopper Michael Van Gerwen

Goede start van Van den Bergh in de Premier League darts, de competitie met de tien beste spelers ter wereld. Ex-wereldkampioen Van Gerwen was favoriet - hij won de Premier League al vijf keer. In de derde leg liet Van den Bergh zich als eerste gelden. Met een 164-finish pakte hij een break en een 1-2 voorsprong. Maar dankzij drie opeenvolgende breaks was de stand na zes legs in evenwicht (3-3). Daarna bleef het tot het einde spannend. Van den Bergh mocht bij een 6-5 voorsprong zelf de laatste leg beginnen, maar kon de zege niet over de streep trekken. Hoe dan ook een sterke prestatie van ‘Dancing Dimi’, die met een punt best tevreden was. Morgen neemt hij het op tegen Nathan Aspinall.