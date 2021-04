'Dancing Dimi’ profiteert van offday Van Gerwen en komt alleen aan de leiding in Premier League: “Ik ben heel trots”

Wright bleef mentaal echter ijzersterk. De Schot profiteerde van enkele mindere worpen van Van den Bergh en bracht de bordjes uiteindelijk 4-4 gelijk. Net op het moment dat Wright erop en erover leek te gaan, vond ‘Dancing Dimi’ zijn ritme terug. Met een 6-5-voorsprong kwam hij op één leg van winst. Maar daarin was Wright duidelijk de betere. Een evenwichtige partij eindigde zo op een billijk gelijkspel: 6-6. Dé verrassing van de avond was de nederlaag van Michael Van Gerwen tegen James Wade. En dat was goed nieuws voor Van den Bergh. Hij is als enige in het toernooi nog ongeslagen en pronkt nu ook alleen aan de leiding.