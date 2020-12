‘Dancing Dimi’ over hoe pijnlijke knie hem parten speelde: “Pijnstillers, ontstekingsremmers,... het heeft me tijd gekost om aan brace te wennen”

Akkoord dat je kansen moet grijpen, maar dat moet je natuurlijk ook gewoon kunnen. “Ik heb dit jaar zó veel geleerd. Zelf in mijn B-plan heb ik nu zo veel vertrouwen dat ik het er de tegenstander moeilijk mee kan maken. Dat was in het verleden niet altijd het geval. Kijk naar de ranking: tot voor een jaar stond ik niet eens dicht bij de top twintig, nu ben ik nummer negen. Daar kon ik tot voor kort alleen maar van dromen. Hopelijk kan ik dit niveau aanhouden.”

Want ‘The Dreammaker’ heeft ook al afgezien met de knie. “Het heeft me toch wat tijd gekost om aan die brace te wennen. Nadat er al wat opgekuist werd, was alles rond die knie opgezwollen. Ik moest pijnstillers pakken, ontstekingsremmers. Ik heb vijf dagen rust genomen om dan de Autumn Series in Duitsland te spelen. Die periode had ik echt nodig. En in Duitsland liep het prima en was ik snel honderd procent. Ik heb er ook hard voor gewerkt. Nu bekijk ik het louter iets als waar ik voorlopig mee moet leven.”