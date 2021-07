'Dancing Dimi' legt wereldkampioen Price het zwijgen op en plaatst zich voor halve finales World Matchplay: “Zijn mentale spelletjes? Ik moest erom lachen”

Van den Bergh had van bij het begin de controle in de partij. Onze landgenoot liet niets liggen op zijn eigen legs en pakte de eerste break bij 2-3. Een voorsprong die hij nooit meer uit handen zou geven. En dat ondanks het veelvuldig geschreeuw en uitdagend gedrag van Price - ‘t is nu eenmaal het handelsmerk van de Welshman. ‘Dancing Dimi’ liet zich niet intimideren. Wel integendeel. Price kwam nog even terug tot op 8-9, maar dan duwde Van den Bergh, mét de steun van het publiek, het gaspedaal helemaal in. Zijn finishen was ‘on point’, terwijl Price zichzelf verloor in frustraties. Van den Berghs 90-check-out om er 8-12 van te maken, bleek het breekpunt. Van een 8-12-tussenstand ging het al snel naar een 9-16-eindstand.

VIDEO. ‘Dancing Dimi’ reageert euforisch: “Dit is groots”

Van den Bergh reageerde euforisch op zijn overwinning. “Dimitri Van den Bergh, titelhouder op de Matchplay, tegen wereldkampioen Gerwyn Price. Dat is toch een sexy affiche? De fans waren achter mij. Dit was groots, dit was fantastisch”, was ‘Dancing Dimi’ in extase. “Gerwyn Price was mentale spelletjes aan het spelen, onder meer met een klein dansje. Wel, dat bracht me aan het lachen. Luister, Price is een fijne man. Niet geliefd, maar ik heb respect voor hem. Vandaag moest ik echter mijn job doen en hem verslaan. En oh my god, did I beat him?! Ja, ik geloof dat ik dit toernooi opnieuw kan winnen, zeker met dit publiek achter mij.” Van den Bergh richtte zich nog tot zijn vriendin Evi, die in de zaal aanwezig was. “Baby, jij met mijn dochtertje dat in 2022 geboren zal worden, ik hou van jullie. Dit is nog maar het begin. En ik hou van mijn familie.”