‘Dancing Dimi’ legt Nederlanders het zwijgen op: Van den Bergh wint in het hol van de leeuw nu ook de Dutch Darts Masters

‘Dancing Dimi’ was de boeman van de Nederlanders in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij klopte in de kwartfinale makkelijk Jeremaine Wattimena (6-1) in de halve finale walste hij over Danny Noppert (7-2) en in de finale had onze landgenoot eveneens weinig moeite met Dirk van Duijvenbode.