‘Dancing Dimi’ kijkt uit naar terugkeer fans tijdens finaleweek Premier League: “Wil komende dagen nog vier punten pakken”

De fans zijn weer welkom in de Premier League. Elke avond mogen er duizend supporters aanwezig zijn. “Fantastisch”, zegt Dimitri Van den Bergh. “Ik ben wel benieuwd hoe het nu voor de spelers zal zijn, want ervoor hadden wij gewoon heel de zaal ter beschikking. Hoe dan ook: ik hoop gewoon verder te doen zoals ik bezig ben. Wie weet zal ik dankzij het publiek nog beter spelen. Ik heb in elk geval niet te klagen hoor, amai.”

Wordt de walk-on van ‘Dancing Dimi’ nog spectaculairder nu de fans terugkeren? “Misschien ga ik wat meer dansen, maar ik moet nog altijd rekening houden met de knie. We zien wel”, aldus de Antwerpenaar, die het vanavond opneemt tegen José de Sousa. In de eerste fase van de Premier League was Van den Bergh nog kansloos tegen de Portugees: 7-3.

“Ik heb van mezelf geleerd sinds de vorige keer dat ik tegen hem speelde”, zegt ‘Dancing Dimi’. “Die lessen ga ik nu toepassen op mezelf. Ik moet gewoon meer met mezelf bezig zijn en niet met hem, omdat hij bij mij in het management zit. Dat mag ik niet toelaten. Hopelijk speel ik een fantastische wedstrijd. Mijn doel is om de komende dagen vier punten te pakken en mezelf zo te kwalificeren voor de play-offs. Een puntje per dag.”

Van den Bergh staat momenteel op de derde plek in het klassement. De beste vier spelen op 28 mei de play-offs (halve finale en finale), de eindwinnaar gaat met een bedrag van 250.000 pond (288.000 euro) naar huis.

De slotweek van de Premier League is te bekijken op VTM 2. Van den Bergh speelt vanavond omstreeks 20.55 uur.

