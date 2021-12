‘Dancing Dimi’ is niet de enige Belg om in de gaten te houden: deze landgenoten komen in actie op het WK darts

Dimitri Van den Bergh - Ranking: 5

Onze grootste kans op een Belgische wereldtitel. Van den Bergh kende wel geen optimale voorbereiding. Zo miste hij de Grand Slam of Darts door een coronabesmetting. Ook moest hij noodgedwongen enkele dagen platte rust nemen. Inmiddels is hij al een tijd verlost van het virus én werd hij twee weken geleden voor het eerst papa. Geeft het vaderschap ‘Dancing Dimi’ vleugels?

Kim Huybrechts - Ranking: 32

Zijn niveau is al een tijdje in stijgende lijn. Huybrechts zakt met ambities af naar Londen, maar heeft wel een aartsmoeilijk parcours richting de finale. Huybrechts treft in de tweede ronde mogelijk Fallon Sherrock, waarna titelverdediger Gerwyn Price wacht in de derde ronde. Als de Antwerpenaar de kwartfinales zou halen, moet hij mogelijk voorbij seizoensrevelatie Jonny Clayton. Een loodzware route, maar wel allemaal affiches om van te smullen.

Mike De Decker - Ranking: 69

Mocht in eerste instantie niet deelnemen aan het WK. Maar De Decker werd als eerste reserve opgevist na de afmelding van de Zuid-Afrikaan Charles Losper. De Mechelaar, die vandaag zijn 26ste verjaardag viert, is gebrand op revanche na zijn mindere prestatie op de Grand Slam of Darts. De Decker is een uitstekende vloerspeler, maar komt voorlopig tekort op de podiumtoernooien. In de eerste ronde geeft hij de Litouwer Darius Labanauskas partij. Pittige opdracht.