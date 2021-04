‘Dancing Dimi’ heeft verrassing voor fans: “Er is iets extra’s toegevoegd aan mijn walk-on, iets wat nog nooit gebeurd is in de Premier League”

Dimitri Van den Bergh heeft zijn debuut in de Premier League niet gemist. Twee overwinningen, twee gelijke spelen en één nederlaag leverden hem zes punten en een gedeelde tweede plaats op. “Ik kijk met opgeheven hoofd terug naar mijn eerste week. Dat ik na vijf speeldagen tweede zou staan, had ik vooraf niet verwacht.”

De 26-jarige Antwerpenaar is wel nog niet zeker van de top acht. Na de negende speelronde op 22 april, Judgement Night, zijn de laatste twee darters van het klassement uitgeschakeld. “Voor de start van de Premier League vertelde mijn manager dat zes punten moeten volstaan om door te stoten. Maar dit jaar is iedereen aan elkaar gewaagd (nummer negen José de Sousa heeft slechts twee punten minder dan Van den Bergh, red.). Geen idee hoeveel punten ik nog nodig heb om mij te kwalificeren. Al vind ik dat wel goed, want zo blijf ik gefocust. Ik ga me voor de volle 100% geven en ben niet van plan cadeautjes uit te delen.”

Slechts één darter heeft tot dusver meer punten verzameld dan Van den Bergh: Jonny Clayton. De Welshman is vanavond de tegenstander van ‘Dancing Dimi’. “Jonny is in bloedvorm. Maar de voorbije duels heb ik wel tegen hem gewonnen. Dus ik ga voor winst, of een gelijkspel. Of hij een tegenstander is die me ligt? Misschien zit ik in zijn hoofd. Dat zou leuk zijn.”

Van den Bergh heeft ten slotte nog een verrassing voor zijn fans. “Er is iets extra’s toegevoegd aan mijn walk-on, iets wat nog nooit gebeurd is in de Premier League. Als het in het plaatje past, gaan jullie dat maandag al zien. Meer ga ik daar niet over vertellen, ik blijf er geheimzinnig over. Maar ik zou de mensen thuis aanraden om wat meer aandacht te besteden aan mijn opkomst.”

Vanaf 19 tot 22 april worden de laatste vier speeldagen van de eerste fase afgewerkt. Van den Bergh neemt het dan nog op tegen Clayton, Rob Cross, Gary Anderson en James Wade. De top acht gaat vanaf 5 mei door in de tweede fase. Op 28 mei strijden vier spelers in de play-offs, met twee halve finales en een finale.

Volledig scherm © Photo News