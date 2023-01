‘Dancing Dimi’ doet het! Van den Bergh plaatst zich als eerste Belg ooit voor halve finales van WK darts na nagelbijter tegen Jonny Clayton

Meer sport Naomi Osaka best betaalde atlete van 2022, Eileen Gu verrassend op plek drie

Naomi Osaka was in 2022 met een geschat inkomen van 51,1 miljoen dollar (zo’n 48 miljoen euro) opnieuw de best verdienende vrouwelijke sportster. Dat maakte zakentijdschrift Forbes bekend. De 25-jarige Japanse staat al enkele jaren aan de top van deze bijzondere ranking.

