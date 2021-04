‘Dancing Dimi’ doet het! Hij zet scheve situatie recht en pakt eerste zege in Premier League

Darts‘Dancing Dimi’ mag zich nu ook aan een overwinningsdansje wagen in de Premier League. Onze landgenoot heeft na z’n gelijkspel van gisteren nu voor het eerst gewonnen. Tegen de Brit Nathan Aspinall, vorig jaar nog finalist, werd het 7-5 in legs. Van den Bergh komt zo mee aan de leiding in de Premier League.

Van den Bergh en Aspinall begonnen beiden nerveus aan de partij. Onze landgenoot kon pas in de vierde leg profiteren van de missers van Aspinall en had een break te pakken. Tot Aspinall meteen daarna op 144 kon uitchecken. Alles weer te herdoen dus, en een boost voor Aspinall. De Brit groeide en greep ‘Dancing Dimi’ - die nochtans geregeld hoog scoorde - naar de keel. Het werd al snel 3-5 na een tweede break van Aspinall. Van den Bergh kwam net op tijd onder stoom en wierp zich volledig terug in de wedstrijd, om het dan zelfs nog volledig af te maken met een pijltje in de bull. Het werd 7-5.

Eind vorig jaar vormde Aspinall nog het eindstation voor onze landgenoot op het PDC WK darts. Van den Bergh zet door de overwinning zijn totaal op 3 punten, goed voor een gedeelde eerste plaats. Morgen speelt hij tegen Glen Durrant, die tot nog toe geen enkel punt pakte.

Van den Bergh: “Op dit moment leef ik in een droom”

“Weet je, als al die druk op me af komt, dan probeer ik zo los te komen.” Gevolgd door wat soepele dansbewegingen. Er kon een lachje vanaf bij ‘Dancing Dimi’ na zijn zege. “Yes, get in! Een nieuwe grote overwinning, een nieuwe goede dag op het werk. Kom op!”

Het moge duidelijk zijn: Van den Bergh voelt zich volledig in z’n sas in de Premier League. “Oh, de ervaring is ongelooflijk. Het is prachtig. Ik dacht niet dat ik op drie punten zou staan, en al zeker niet na dit soort wedstrijd. Ik voelde dat ik aan de leiding stond. Ik scoorde beter, maar kon m’n dubbels niet afmaken. Tijdens de wedstrijd voelde ik ook dat hij z'n kansen niet greep. Op het einde, toen ik 5-3 achter stond, presteerde ik. Ik speelde. En vanaf dat moment heb ik m’n dubbels niet meer gemist. Dat heeft me erdoor gesleurd om deze twee punten te pakken. Op dit moment leef ik in een droom en geniet ik van het moment.” Eindigen deed hij met groetjes aan het thuisfront.

