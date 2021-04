‘Dancing Dimi’ debuteert in Premier League Darts, LIVE te zien op VTM 4: “Mooie binnenkomer als ik Van Gerwen klop”

DartsMeteen een Belgisch-Nederlands topduel in de Premier League voor debutant Dimitri Van den Bergh (26). Onze landgenoot opent vanavond de prestigieuze dartscompetitie tegen drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen. “Als ik hem kan kloppen, zal me dat veel vertrouwen geven.”

In de Premier League nemen de tien beste darters van de wereld, met voor het eerst ook Dimitri Van den Bergh, het tegen elkaar op. Het evenement vindt plaats achter gesloten deuren in de Marshall Arena in Milton Keynes. De winnaar van de zeventiende editie gaat met een cheque van ruim 290.000 euro naar huis. “Ongelooflijk dat ik aan de Premier League mag deelnemen”, vertelt ‘Dancing Dimi’, die recent voor onbepaalde tijd naar Engeland is verhuisd.

“We spreken over een toernooi met slechts tien spelers. En ik ben hiervoor geselecteerd... Dat wil toch zeggen dat ik vorig jaar wat heb neergezet. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Deze ervaring wordt een grote leerschool. Als je zoiets nog nooit hebt meegemaakt, kan je er alleen maar uit leren. En ik ben ‘ne nieuwsgierige’.”

Van den Bergh kreeg zijn Premier League-ticket meteen na het WK. “Toen hebben we toch een flesje geopend”, gaf de Antwerpenaar met een knipoog mee. “Die selectie was voor mij een verrassing, ondanks het feit dat iedereen me vertelde dat ik erbij ging zijn. Maar ik vind dat niet vanzelfsprekend, want er zijn zoveel topspelers in de dartssport.”

Volledig scherm Michael van Gerwen, de tegenstander van Van den Bergh. © Photo News

De eerste tegenstander van Van den Bergh in de Premier League wordt Michael van Gerwen. De Nederlander is met drie wereldtitels een icoon in de dartssport. “Het zou een mooie binnenkomer zijn als ik meteen win. Ik zie niet in waarom dat niet mogelijk is”, stelt ‘Dancing Dimi’. “Als ik bij mijn debuut meteen Van Gerwen kan kloppen, zal me dat veel vertrouwen geven voor de rest van het toernooi. Maar ik ga mezelf in elk geval geen druk opleggen. Uiteindelijk sta je in de Premier League tussen de beste darters van de wereld. Dan is het geen schande om te verliezen.”

Nog geen dansje

Van den Bergh is sinds twee weken verlost van de brace rond zijn knie. “Verwacht maandag wel nog geen dansje. Dat durf ik nog niet. Maar het gaat de goede kant uit”, aldus ‘Dancing Dimi’. “Twee maanden geleden kreeg ik een nieuwe voorste kruisband, sindsdien heb ik toch heel wat vooruitgang geboekt. Ik kan dagelijks meer en meer trainen, al ben ik mezelf niet aan het pushen. ’s Morgens is mijn been nog wat stijf. En tijdens het trainen heb ik nog een beetje last. Maar dat komt wel goed.”

Van den Bergh verloor in zijn laatste veertien matchen liefst elf keer. Maar twijfelen, doet hij niet. “Mijn jaar staat in functie van het WK, maar ik voel me wel al klaar voor de Premier League. Alles loopt volgens plan. Vorig jaar heb ik ook al rondgelopen met een brace. Dus ik zie niet in waarom ik dat niveau niet opnieuw kan behalen. Ik ga me tijdens de Premier League in elk geval voor de volle 100% ‘smijten’.”

Volledig scherm © Photonews

Premier League Darts • Toernooi met 10 beste darters ter wereld, iedereen speelt tegen elkaar • Deelnemers: Dimitri Van den Bergh, Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross, Gerwyn Price, Nathan Aspinall, Glen Durrant, Gary Anderson, José de Sousa en Jonny Clayton • Data:

5 - 9 april: speelrondes 1 tot en met 5

19 - 22 april: speelrondes 6 tot en met 9

5 -7 mei: speelrondes 10 tot en met 12

24 mei - 27 mei: speelrondes 13 tot en met 16

28 mei: play-offs • Spelers verdienen twee punten voor een gewonnen match en één punt voor een gelijkspel • Na negen avonden vallen onderste twee spelers op ranglijst af, acht deelnemers strijden in mei voor play-offs (halve finale en finale) • Wedstrijden achter gesloten deuren in Marshall Arena in Milton Keynes • Totale prijzenpot van 1 miljoen euro, winnaar krijgt 294.000 euro • Alle wedstrijden live te bekijken op VTM 4