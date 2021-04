‘Dancing Dimi’ blaast ex-wereldkampioen weg en komt aan leiding in de Premier League: “Mentaal toch een moeilijk duel”

Premier League dartsDimitri Van den Bergh heeft Glen Durrant, de titelverdediger op de Premier League en ex-wereldkampioen in de BDO, weggeblazen. Onze landgenoot won met 7-0 - jawel, zeven-nul - en komt aan de leiding in de stand. “Het doet pijn om Glen op deze manier te zien spelen”, reageerde Van den Bergh, die een goede band heeft met Durrant.

‘Dancing Dimi’ is in vorm. To say the least. De Antwerpenaar zette meteen de toon door te beginnen met een ‘180'. In de eerste leg lieten zowel Van den Bergh als Durrant wel nog veel dubbels liggen - de Engelsman zelfs 11. Daarna zette ‘Dancing Dimi’ zijn opponent echter helemaal weg. En dat zonder zelf écht top te zijn.

Durrant, titelverdediger op de Premier League, zit simpelweg niet goed in zijn vel de voorbije maanden en dat was er ook nu aan te zien. Zijn kopje ging snel naar beneden, Van den Bergh stoomde door. Hij imponeerde door de vierde leg met een 129-check-out te pakken. Binnen de kortste keren stond het 7-0. Onemanshow van Van den Bergh, nieuwe opdoffer voor Durrant. ‘Dancing Dimi’ komt dankzij deze overwinning op kop in de stand. Morgen wacht een duel tegen ex-PDC-wereldkampioen Peter Wright.

“Het doet pijn om Glen zo te zien spelen”

“Het doet pijn om Glen op deze manier te zien spelen”, reageerde Van den Bergh. “Zoals ik eerder al zei: ik hou van hem. Hij is een geweldig persoon en heeft al zoveel gewonnen, zoals deze Premier League vorig jaar. Nu heeft hij het moeilijk. Ik hoop dat zijn attitude zal veranderen, want ik geloof nog steeds in hem. Wat ik vond van mijn wedstrijd? Goh, heb mijn best gedaan om op niveau te blijven presteren en mijn job te doen. Een 7-0-zege had ik niet verwacht, maar Glen was gewoon niet op de afspraak vandaag. Ik heb mijn job gedaan, meer kan ik niet zeggen. Ik maakte geregeld punten toen Glen ook op een dubbel kon uitwerpen. Ik heb hem nooit onderschat. Gelukkig gingen mijn bull-finishes erin. Dit was mentaal gezien een moeilijk duel.”

