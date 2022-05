Dan toch geen bokskamp op 210m hoogte voor Persoon na overlijden president van Verenigde Arabische Emiraten

Emma Meesseman meteen uitblink­ster bij eerste seizoensze­ge met Chicago Sky

Voor zover het nog nodig was, gaf Emma Meesseman vannacht haar visitekaartje in de WNBA weer eens af: de kapitein van de Belgian Cats werd verkozen tot beste speelster na een 85-50-overwinning tegen New York Liberty. Voor titelverdediger Chicago Sky was hun eerste seizoenszege.

12 mei