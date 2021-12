Dan toch drie Belgen in ‘Ally Pally’: Mike De Decker na afzegging alsnog naar WK darts

De Decker neemt het in de eerste ronde op tegen Darius Labanauskas. De winnaar van dat duel kruist in de tweede ronde de degens met Dave Chisnall. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts zijn beiden vrij in de eerste ronde. Huybrechts treft de winnaar van de partij tussen Steve Beaton en Fallon Sherrock. Mogelijk neemt onze landgenoot het dus meteen op tegen ‘The Queen of the Palace’, die onlangs nog geschiedenis schreef op de Grand Slam of Darts. Nadien wacht allicht titelverdediger Gerwyn Price. Van den Bergh treft dan weer de winnaar uit Florian Hempel-Martin Schindler.