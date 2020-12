Cultheld Paul Lim (66) zorgt voor sensatie en wordt tegenstander Dimitri Van den Bergh

WK dartsPaul Lim (66) wordt de tegenstander van Dimitri Van den Bergh in de tweede ronde van het WK darts. The ‘Singapore Slinger’ keek tegen een 2-0-achterstand aan, maar klopte Luke Humphries alsnog met 2)3. Niet het nummer 34 en de man die vorig jaar nog de kwartfinales haalde wordt dus de opponent van onze beste Belg in het darts, wel iemand die al 25 WK’s speelde, maar wiens gloriejaren in feite stilaan achter hem liggen.