CrossCup in Roeselare afgelast, veldloopseizoen zit er na één wedstrijd op

Het veldloopseizoen zit er na één wedstrijd, het BK in Brussel van afgelopen zondag, alweer op. Organisator Jos Van Roy reageert bijzonder teleurgesteld. “Ik ben heel erg ontgoocheld, aangezien we afgelopen zondag méér dan bewezen hebben dat we in alle veiligheid een mooie veldloop kunnen organiseren”, klinkt het. “Het is zo zonde dat de minister ons concept zomaar afschiet zonder rekening te houden met de grote belangen van onze jeugdatleten.” Van Roy diende een voorstel in bij Vlaams Minister van Sport Ben Weyts, maar stuitte op een njet.