Croenen verbetert Belgisch record 200m vlinderslag, maar grijpt naast finaleticket op WK kortebaan

Snooker Straf snookerre­cord: break van 178 hoewel maximum 147 telt. Hoe kan dat?

Een nieuw (en bijzonder straf) snookerrecord. Op de Scottish Open haalde Jimmy Robertson - nummer 45 op de ranking - 178 punten binnen in één frame. Het vorige record, 167 punten op het WK van 1999, is gesneuveld. Maar hoe kan dat, als de maximumbreak in het snooker 147 bedraagt?

8 december