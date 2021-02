Coronakilo’s? Amerikaanse bokser verliest IBF-titel bij superpluimgewichten al bij weging

WK Schaatsen Bart Swings eindigt achtste op 5.000m op WK lange afstand, Zweedse sensatie Van der Poel klopt topfavo­riet Roest

11 februari Bart Swings is 8ste geworden op de 5.000 meter op het wereldkampioenschap lange afstanden. In het Thialfstadion in het Nederlandse Heerenveen won Swings makkelijk z’n rit tegen de Italiaan Giovannini, maar dat was niet genoeg om zich te mengen met de groten. De overwinning was voor de Zweed Nils van der Poel. Hij klopte de Nederlandse topfavoriet Patrick Roest.