Conor McGregor verdubbelt zijn vermogen met verkoop whiskymerk

McGregor heeft een geschat vermogen van 102 miljoen euro dankzij enkele lucratieve UFC-gevechten. Naar verluidt nam hij in januari nog 22 miljoen euro mee naar huis vanuit Abu Dhabi, na zijn nederlaag tegen Poirer. Hij zou ook bijna 120 miljoen euro hebben verdiend met zijn boksgevecht tegen Floyd Mayweather op 26 augustus 2017. Ook dat gevecht, zijn debuut in de boksring in Las Vegas, verloor hij.

Nadat hij op 24 januari verloor van Poirer, sprak McGregor al over zijn ambities om de best betaalde sportman ter wereld te worden. Hij liet toen al doorschemeren dat zijn whisky-imperium deel zou uitmaken van dat doel, maar dat doet hij nu dus door Proper Twelve van de hand te doen. “Ik ben al een heel rijke man en de nummers gaan alleen maar omhoog, vergis je niet. Na vier jaar is het al geweldige whisky, dus wacht maar tot het acht, twaalf of twintig jaar oud is. Het merk zal alleen maar beter en populairder worden”, vertelde hij begin dit jaar.