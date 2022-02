Concurrenten loven Swings na goud: “Hij kan van alles en toonde dat vandaag ook”

Hockey Argentinië maakt het verschil in de laatste vijf minuten, zondag herkansing voor Red Panthers

In hun vijfde wedstrijd om de Pro League hielden de Red Panthers in en tegen Argentinië lang gelijke tred met de zilveren medaillewinnaars van Tokio. Onze hockeyvrouwen kregen in Buenos Aires zelfs enkele uitstekende kansen om op een 1-2-voorsprong te komen, maar in de laatste vijf minuten toonden ‘Las Leonas’ zich uiterst efficiënt: 3-1. Zondag nemen beide teams het opnieuw tegen elkaar op.

13 februari