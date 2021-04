Commentatoren helemaal uit hun dak: 18-jarige bowler pakt uit met eerste 7-10-split op toptoernooi in 30 jaar

Toegegeven: bowlen is niet bepaald een sport die hier veel aan bod komt, maar toch wilden we u deze beelden vanop de US Open niet onthouden. ‘t Was de 18-jarige Anthony Neuer, ook wel de ‘Ginger Assassin’ genoemd in het wereldje, die er de hoofdrol in speelt. Bij zijn eerste worp gooide hij acht kegels omver, waarna kegel zeven en kegel tien nog overbleven. Je hoeft geen bowlingkenner te zijn om in te zien dat dat het moeilijkste is wat er in die sport bestaat, maar Neuer kreeg het toch maar mooi voor elkaar om ze bij zijn tweede worp omver te keilen en alsnog een spare te laten optekenen. Tot groot jolijt van de commentatoren, ook...