“C’mon, yes! Ik hou van jullie!” Uitgelaten Van den Bergh zweept publiek op en is klaar voor clash van morgen

“Het is van moeten”, vertelde onze landgenoot voor de camera van Sky Sports . Nadien ging de blik meteen richting de fans in de Marshall Arena in Milton Keynes. “Eerlijk, ik heb jullie gemist guys . Het is de derde avond dat ik jullie zie en tegen jullie kan praten. Jullie hebben geen idee wat dat voor mij betekent. C’mon, yes! Ik hou van jullie!” Het publiek werd gek...

Vervolgens ging het toch maar over dat belangrijke duel tegen Clayton. “Ik speel goed, geef me honderd procent en haal hoge gemiddelden. Maar om een of andere reden loopt het niet altijd goed af. Dus dit punt is zo enorm belangrijk. Ik ken Jonny (Clayton, red.) goed. Hij is een van de tofste gasten die ik ken in de dartswereld. En dat zeg ik niet omdat de camera op m’n neus staat. Maar morgen zijn we vijanden en zal ik mijn job doen.”