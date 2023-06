Chris Vansnick is optie als EK-coach Yellow Tigers na stap opzij van Gert Vande Broek, speelsters tevreden na overleg: “Solidariteit in ploeg blijft onaangetast”

Interimcoach Chris Vansnick is een optie om de Yellow Tigers op het EK half augustus te leiden. De Yellow Tigers hebben in een spoedoverleg met bestuurders van Volley Vlaanderen en Topvolley Belgium gepleit voor continuïteit na de stap opzij van Gert Vande Broek - Vansnick was jarenlang assistent bij de nationale ploeg. Volgens Topvolley Belgium sluiten de speelsters de rangen: “De solidariteit in de ploeg blijft onaangetast. De Yellow Tigers blijven ijveren voor het beste resultaat.”

KIJK. Gert Vande Broek in beroep tegen schorsing

Deze ochtend had Gert Vande Broek beslist om in beroep te gaan tegen zijn schorsing van een jaar wegens psychisch grensoverschrijdend gedrag dat de Tuchtraad van Volley Vlaanderen op vrijdag 16 juni. In principe schort dat zijn schorsing op en zou hij de Yellow Tigers half augustus nog kunnen leiden op het EK dat ons land helpt organiseren, maar Vande Broek besloot zijn activiteit als bondscoach van de Yellow Tigers te stoppen tot de uitspraak in beroep en wil zijn verdediging “in alle onafhankelijkheid en sereniteit” voorbereiden.

Volledig scherm © Photo News

Na zijn beslissing moest de volleyfederatie snel schakelen. Ook bij de speelsters heerste er veel onduidelijkheid over de toekomst met het belangrijke EK voor de deur. Vanavond vond in Kortrijk al een spoedoverleg plaats tussen bestuurders van Volley Vlaanderen en Topvolley Belgium en de Yellow Tigers. Eerder op de dag had Vande Broek bij een training van de Yellow Tigers zijn beslissing aan de spelers en staf toegelicht. Bij het spoedoverleg ‘s avonds mochten de speelsters zich vrijuit uitspreken. Daarbij kwam ook naar voren dat assistent Chris Vansnick die tijdelijk al overnam na de schorsing van Vande Broek ook de meest voor de hand liggende optie is om het EK half augustus en het olympischkwalificatietoernooi in september te leiden. “De speelsters willen continuïteit en volledig op het sportieve toeleggen, zonder overbodige zorgen”, zegt David Steegen, woordvoerder van Topvolley Belgium. “De Yellow Tigers hebben tijdens het gesprek hun sportieve motivatie en solidariteit benadrukt. Die blijft onaangetast. Ze blijven ijveren voor het beste resultaat.”

De federatie moet het voorstel nog overmaken aan Chris Vansnick die zich daar dan over kan beraden. De dreiging dat sterspeelster Britt Herbots, die zich van de huidige generatie achter Vande Broek geschaard heeft en eraan dacht geen EK te spelen als ze hem schorsen, lijkt afgewend. Herbots is het sterkste aanvalswapen bij de Yellow Tigers. Zonder haar kwaliteiten in de ploeg zijn de kansen op het EK en voor de olympische droom kleiner. “Het is nu allemaal wat zoeken. Maar als ploeg geven wij ons nog steeds elke dag voor de volle 100%, ondanks alle moeilijkheden”, zei Herbots vandaag. “We snakken naar duidelijkheid in aanloop naar het EK in eigen land, om er iets moois van te maken voor iedereen!”

Volledig scherm Britt Herbots sprak als sterspeelster van de huidige generatie Yellow Tigers haar steun uit voor Vande Broek. © BELGA

Door het beroep blijft het nog afwachten of Gert Vande Broek zijn lijvige boek als trainer bij de Yellow Tigers helemaal dichtgeklapt is. Sinds 2008 stond hij vijftien jaar onafgebroken aan het sportieve roer. Onder zijn hoede maakten de Yellow Tigers een fameuze opmars met mooie ereplaatsen op belangrijke kampioenschappen en toernooien. In 2013 volgde een absoluut hoogtepunt met een bronzen medaille op het EK en de finale van de CEV Euroleague, een jaar later eindigde België als elfde op het WK.

Maar meerdere toppers van die succesvolle generatie zouden zich gaandeweg uit onvrede met de coaching niet langer beschikbaar stellen voor de Yellow Tigers. Kapiteine Ilka Van de Vyver haakte af na de tv-uitzending ‘De prijs van de winnaar’ op Canvas die de zaak over grensoverschrijdend gedrag van Vande Broek aan het rollen bracht. De bondscoach hield zich temidden de storm wel lange tijd overeind en voerde een succesvolle verjonging in de ploeg door. Vorig jaar in oktober verbaasden de Yellow Tigers nog met een negende plaats op het WK. Ook op de wereldranking klom België naar een knappe elfde plek, flirtend met de top tien.

Volledig scherm Vande Broek tussen de Yellow Tigers op het WK in 2014: meerdere speelsters van die generatie knapten af op zijn intimiderende agressieve coachingstijl. © BELGA