Charline Van Snick grijpt naast brons op Masters in Doha, Jorre Verstraeten uitgeschakeld in derde ronde

JudoEen sterke judoka Charline Van Snick greep daarnet naast het brons op de Masters in Doha. Ze finishte zo als vijfde, een prestatie die haar ongetwijfeld winst zal opleveren op de wereldranking. Voor Jorre Verstraeten zat z’n toernooi er in de derde ronde op.

Jorre Verstraeten, 16de op de wereldranking in de categorie tot 60 kilo, stond in november nog met brons op het podium van het EK, maar in Doha verging het de 23-jarige Leuvenaar vandaag minder goed. In zijn eerste kamp (hij was vrij in de eerste ronde) kon hij met een houdgreep wel afrekenen met de Australiër Joshua Katz (IJF 50), maar de Oezbeek Sharafuddin Lutfillaev (IJF 4) toonde vervolgens dat hij nog een klasse beter was. Met een nederlaag in de derde ronde zaten er voor Verstraeten ook geen herkansingen in.

Dan raakte Charline Van Snick, ook goed voor brons op het EK in -52-gewichtsklasse, een stuk verder. Eerst omzeilde ze een lastige klip met de Mongoolse Sosorbaram Lkhagrasuren, pas 16de op de wereldranking maar wel wereldkampioene bij de junioren. Vervolgens schakelde de 20-jarige Luikse de Oostenrijkse Fabienne Kocher (IJF 20) uit met waza-ari om dan in de kwartfinale op de Japanse Ai Shishime te stoten, derde op de wereldranking. Toch beet Van Snick fel van zich af en dwong Shishime, wereldkampioene in 2017, tot een golden score.

In de herkansingen had Van Snick ook verlengingen nodig om de Israëlische Gili Cohen (IJF 19) met waza-ari te verslaan maar in de kamp om het brons was ze kansloos tegen de olympische kampioene en tweevoudig wereldkampioene Majlinda Kelmendi. Van Snick vond geen antwoord op de power van Kelmendi en verloor na drie bestraffingen, nadat de Kosovaarse ook al waza-ari had gescoord.

Toch een sterke prestatie van Charline Van Snick op de Masters, waar veel punten te verdienen zijn. Waarschijnlijk zal Van Snick, nu negende op de wereldranking, één of twee plaatsen stijgen in het klassement. Haar kwalificatie voor de Spelen is zo goed als zeker.

Volledig scherm Jorre Verstraeten. © EPA