Charline Van Snick en co vroeg uitgeschakeld op Grand Slam judo in Kazan

De wederoptredende Van Snick (IJF-6) was als reekshoofd vrij in de eerste ronde, maar moest in de tweede de zege laten aan thuiskampster Alesya Kuznetsova (IJF-51). Na een minuut in de verlengingen kreeg de 30-jarige Luikse een derde strafpunt achter haar naam.

Van Snick keerde voor het eerst terug in competitie nadat ze op 18 februari bij het Grand Slam van Tel Aviv een zware enkelblessure opliep. “De voorbereiding was niet optimaal en fysiek ben ik nog niet honderd procent, maar ik heb geen spijt dat ik hier heb deelgenomen”, vertelde ze. “Het gevoel in de enkel was goed en in het begin van de kamp kon ik een paar mooie acties laten zien. Ik heb hier best wel vertrouwen opgedaan.”

In dezelfde gewichtsklasse boekte Amber Ryheul (IJF-40) een mooie zege tegen de Russische Anastasia Polikarpova (IJF-49). Na 2:50 zette ze een houdgreep om in de winnende ippon. In de volgende ronde was ze niet opgewassen tegen de regerende wereldkampioene Uta Abe (IJF-2). Binnen de minuut kon de 20-jarige Japanse een ippon scoren.

Bij de -48 kilogram mocht Anne Sophie Jura (IJF-43) ook twee kampen volmaken, in de tweede verloor ze met ippon van de Russin Kristina Bulgakova (IJF-94), nadat ze in de eerste gestunt had met een overwinning tegen de Spaanse Laura Martinez Abelenda (IJF-12).

Mina Libeer (IJF-43) verloor eveneens tegen een Russin. In haar eerste kamp van de dag moest ze een halve minuut voor tijd een tweede waza-ari incasseren tegen Yulia Kazarina (IJF-134).

Casse en Chouchi morgen in actie

Ook Kenneth Van Gansbeke (IJF-34) kwam niet verder dan een eerste kamp. De Braziliaan Daniel Cargnin (IJF-12) kwam al snel met een waza-ari op voorsprong. Halverwege het duel pakte Van Gansbeke uit met een prima aanval, die aanvankelijk beloond werd met een ippon maar na het bekijken van de videobeelden omgezet werd tot een waza-ari. In de extra tijd kreeg Van Gansbeke na anderhalve minuut een derde strafpunt achter zijn naam. Voor de 31-jarige Oost-Vlaming is de kwalificatie voor de Spelen van Tokio niet meer haalbaar en was het Grand Slam van Kazan mogelijk de laatste wedstrijd in zijn carrière.

Jorre Verstraeten (IJF-14) won in de klasse tot 60 kilogram zijn eerste gevecht tegen Omar Althufairi (IJF-110) uit Koeweit heel gemakkelijk met ippon. In een achtste finale verloor hij verrassend van thuiskamper Ayub Bliev (IJF-104), met waza-ari in de eerste minuut van de verlengingen.

Donderdag komen Jeroen Casse (-73kg) en Sami Chouchi (-81kg) in actie, vrijdag is het de beurt aan Sophie Berger (-78).