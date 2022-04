Celtics? Bucks? Sixers? Met nog tweetal wedstrijden is niemand zeker van zijn plekje in het Oosten

NBATwee à drie wedstrijden voor het einde van het reguliere seizoen staat het in de ‘Eastern Conference’ nog steeds allemaal op een zakdoek. De winnaar in het Oosten lijkt dan wel bekend, er wordt ondertussen nog met drie gestreden voor de tweede plaats en één topfavoriet is al zeker tot het play-in-toernooi veroordeeld. Een heel jaar gestreden voor de beste plaatsen en het komt aan op de laatste wedstrijden. In de play-offs betekent dat een wereld van verschil.

Volledig scherm Hoe de NBA play-offs er voorlopig uitzien © NBA

Voor het eerst sinds 2013, en de topjaren van LeBron, Wade en Bosh, lijken de spelers van Miami Heat (52-28) nog eens als eerste te eindigen in de Eastern Conference. Met 52 overwinningen en nog twee wedstrijden tegen de Hawks en Magic kan het bijna niet meer mislopen. Als nummer 1 valt er aan Miami nog niet direct een tegenstander te koppelen. Zowel de Hornets, Hawks, Cavaliers als Nets kunnen dankzij het play-in-toernooi nog de achtste plek bemachtigen.

Maar er blijft een schaduw hangen boven de titelkansen van de Heat. Herro, Bam en Butler kregen vorig seizoen in de eerste ronde klappen van Giannis en zijn Bucks en konden geen enkele play-off-wedstrijd winnen. Kan Miami het dit jaar wél in de play-offs?

Volledig scherm Tyler Herro, Jimmy Butler en Bam Adebayo © Getty Images

Strijd om plaats 2: Celtics, Bucks of Sixers?

Ook de Boston Celtics (50-30) vlogen er vorig seizoen in de eerste ronde al uit. En ook dit jaar leek hun seizoen lang op een sisser af te lopen. Net na nieuwjaar stonden de Celtics nog achtste met meer nederlagen (21) dan zeges (20). Nu? Tweede. In die tijdspanne wonnen ze er 30 en verloren ze er amper 9. Hun seizoen is gered.

Door nóg een overwinning tegen de Bulls vannacht klimt Boston alleen naar de tweede plek in het Oosten. Ook bij een gelijke stand op plaats 2 hebben de Celtics de bovenhand. Ze doen het namelijk beter in de onderlinge confrontaties met hun eerste twee achtervolgers, de Bucks en Sixers. In poleposition, maar nog bijlange niet zeker.

Een duel om die tweede plek tussen de Celtics en Bucks (49-30) vannacht zal al meer duidelijkheid scheppen. Bij winst lijken de Celtics zeker van plaats 2, ze moeten dan enkel nog op de laatste speeldag winnen van het Memphis van, maar voorlopig zonder, Morant. Bij verlies springen de Milwaukee Bucks over de Boston Celtics en ziet het er opeens helemaal anders uit. Zeker omdat de Bucks van potentiële MVP Giannis Antetokounmpo in de Cavs en Pistons niet zo'n heel moeilijke laatste affiches voor de boeg hebben.

Celtics-Bucks vannacht kan alleszins een voorproefje worden van een mooie play-off-reeks, als ze plaats 2 en 3 tenminste vasthouden.

Volledig scherm Giannis Antetokounmpo en Jayson Tatum gaan de strijd aan © AP

Ook de nummer 4 in het Oosten, de Philadelphia 76ers (49-30), doet nog volop mee voor de tweede plek in het Oosten. Harden en die andere potentiële MVP, Joel Embiid, kunnen vannacht alleszins al profiteren van verlies van een van hun twee voorliggers, maar hebben zelf ook een uitdagende wedstrijd tegen de Toronto Raptors voor de boeg. Ook dat is een eventueel voorproefje van de play-offs.

Bij verlies vannacht en winst van Boston wordt de tweede plek onmogelijk. Bij winst vannacht en verlies van Boston strijden ze met de Bucks om plek twee.

Alles kan dus nog, maar misschien is zo hoog mogelijk eindigen eigenlijk helemaal niet zo voordelig.

Vergiftigd geschenk?

Eén ding is wel al zeker: de Brooklyn Nets kunnen zich onmogelijk nog rechtstreeks plaatsen voor de play-offs. Ze zijn veroordeeld tot barragewedstrijden. Waarschijnlijk tegen de Cleveland Cavaliers, misschien tegen de Atlanta Hawks. De kans zit er alleszins dik in dat de Nets als zevende uit de bus komen en het in de eerste ronde van de play-offs opnemen tegen de nummer twee uit het Oosten. De Celtics, Bucks of Sixers dus. In het andere geval worden ze achtste en wachten de Miami Heat. Van een klepper gesproken.

Ook de nummer vier in het Oosten komt aan de kant van Miami terecht. Het is maar wat je liever wilt. Brooklyn - de kans blijft groot dat ze zevende worden - of Toronto? Waag je nu al een gokje in de hoop de onvoorspelbare Nets in de eerste ronde te ontwijken, of doe je dat net niet?

Brooklyn is nog steeds zoekende. Vooral hun verdediging laat vaak te wensen over. En of Ben Simmons dit seizoen nog wel terugkomt, blijft een groot mysterie.

Volledig scherm Kevin Durant en Kyrie Irving © AFP

In het Oosten worden topwedstrijden onvermijdelijk, voorspellen onmogelijk.

Play-off-spektakel verzekerd.

Westen

Aan de andere kant van het land lijkt het allemaal wel al beslist. De Suns, Grizzlies, Warriors, Mavericks en Jazz zijn zeker van hun plaatsje in de top vijf. Nummers 6, de Denver Nuggets, en 7, de Minnesota Timberwolves, vechten nog om het laatste rechtstreekse play-off-ticket. Willen de Timberwolves de Nuggets nog inhalen, dan moet Denver zijn laatste twee wedstrijden verliezen en Minnesota zijn laatste twee winnen.

Een gelukje voor Jokic & co: ze spelen nog tegen de LA Lakers. De sterren uit Los Angeles spelen nergens meer voor en zijn nu al uitgeschakeld voor de play-offs überhaupt beginnen.

Volledig scherm Nikola Jokic van de Denver Nuggets maakt het Karl-Anthony Towns van de Minnesota Timberwolves knap lastig © USA TODAY Sports

