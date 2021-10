Castors Braine wint in Eurocup, drie op drie voor Emma Meesseman en Ekaterinburg in Euroleague

In Braine werd het een ware thriller waarbij de beslissing pas in de laatste seconden viel. Bij de rust stond het 32-30 en het bleef gelijk opgaan tot in het slot. Aislinn Konig maakte in de slotseconden de driepunter die Castors de zege schonk.

Met een tweede zege op rij komen de Waals-Brabanders aan de leiding in groep K. In groep I leed Namen een tweede opeenvolgende nederlaag, Luik deed hetzelfde in groep J. De Luikenaars kraakten pas in het laatste kwart, waarin Estudiantes een 8-21 neerzette.

Kyara Linskens (10 punten, 6 rebounds, 2 assists) won met het Russische Nadezhda met 77-45 tegen het Poolse Artego. Lore Devos (10 punten, 6 rebounds en 1 assist) verloor met het Zwitserse Freiburg met 102-49 bij het Franse Bourges. Julie Allemand (5 punten, 2 rebounds, 3 assists) haalde het met Lyon met ruime 81-50 cijfers van het Slovaakse Ruzomberok. De eerste twee van elke groep mogen samen met de acht beste derdes naar de tweede ronde.

Drie op drie voor Meesseman

Het Russische UMMC Ekaterinburg heeft op de derde speeldag in de Euroleague basket bij de vrouwen met 73-92 gewonnen op bezoek bij het Franse Lattes Montpellier. Emma Meesseman was bij de bezoekers goed voor 12 punten, 6 rebounds, 8 assists en 2 intercepties in 25 minuten. Dankzij de derde zege op rij grijpt titelverdediger Ekaterinburg de leiding in groep A, na eerdere zeges tegen TTT Riga en Reyer Venetië. De top vier stoot door naar de kwartfinales.

