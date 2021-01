Casse glijdt uit over ‘bananenschil’: “Zal op Spelen wél top zijn’

JudoMatthias Casse was gisteren niet in zijn dagje op de Masters. De titelverdediger en het nummer één van de wereld in de categorie tot 81 kilo vloog er al in de eerste ronde uit. “Ik gleed uit over de 'bananenschil', maar ik blijf ervan overtuigd dat ik op de Spelen wél top zal zijn.”

Eruit in de eerste ronde: dát is voor Matthias Casse al een tijdje geleden, van april 2019 in Antalya om precies te zijn. Twee maanden later greep hij zijn eerste Europese titel en vier maanden later zilver op het WK. Om maar te zeggen: zijn nederlaag gisteren op de Masters tegen Robin Pacek (IJF 25) hoeft geen voorbode te zijn voor de Olympische Spelen.

Bananenschil

Zo denkt ook Casse erover. Zijn vertrouwen blijft intact: "Het is en blijft judo. Ik ben uitgegleden over een 'bananenschil' en dan kan het snel gedaan zijn. Ik maakte een foutje en kon dat niet meer rechtzetten. Dan mag ik inpakken. Maar het is nog een tijdje tot de Spelen. Ik blijf ervan overtuigd dat ik dan wel top zal zijn. Ik zei eerder al dat ik alle andere toernooien als voorbereiding op Tokio zie. Ik voelde me goed bij de opwarming, maar tijdens de kamp merkte ik dat het vierkant draaide." De 23-jarige Antwerpenaar kreeg vier minuten lang geen greep op de Zweed, die een aanval van Casse in de verlengingen counterde om wazi-ari te scoren. "Ik slaagde er niet in om het tempo op te trekken en mijn judo op te dringen. Van zijn kant kwam er ook niet veel maar dat hoorde bij zijn tactisch plan, vermoed ik."

Volledig scherm Matthias Casse. © Photo News

Duidelijk is dat Casse zich vaker moet kunnen meten met sterke judoka's. Mogelijk laat een stage in Mittersill dat toe, voor hij midden februari op de Grand Slam in Tel Aviv aantreedt. De zege ging gisteren overigens naar de Georgiër Tato Grigalashvili (IJF 8), terwijl andere toppers ook faalden. "Dat bewijst dat veel judoka's nog aan het zoeken zijn naar hun ritme. Wat in deze tijden normaal is. Het is een leerschool. Ik heb nog tot de Spelen om bij te stellen."

Sami Chouchi (IJF 24) ging er in de categorie tot 81 kilo ook uit in de eerste ronde, na twee minuten tegen de Italiaan Christian Parlati (IJF 20). Gaby Willems (IJF 25) mocht eveneens inpakken na de eerste ronde bij de -70 kilo, na een nederlaag tegen de Spaanse Maria Bernabeu (IJF 19).

Lees ook.

Volledig scherm Matthias Casse Judo Masters Doha 2021 uitgeschakeld in eerste ronde tegen Zweed Pacek © IJF