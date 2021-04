Casse en Chouchi klaren klus in tweede ronde EK judo

Met nog twee seconden te gaan ging de zoemer in de MEO Arena. Matthias Casse, het nummer één van de wereld in zijn gewichtsklasse, had Muhammed Koc in een houdgreep genomen. Goed voor ippon. Voorheen had Casse ook al waza-ari gescoord tegen de Turk, 55ste op de wereldranking. In de derde ronde wacht hem een nieuwe haalbare klant: Hidayak Heydarov staat pas 76ste op de IJF-ranking.