CAGE WARRIORS 158. Wie wordt de volgende tegenstander van Jan Quaeyhaegens? Volg het vanavond hier

Zo goed als zeker komt vanavond tijdens Cage Warriors (CW) 158 in Rome de volgende tegenstander van Jan Quaeyhaegens (30) in actie. De Antwerpenaar, dromend van de titelriem bij de lichtgewichten en de overstap naar het UFC, kijkt straks alvast met extra belangstelling naar de partij van ‘verloren zoon’ Mason Jones tegen Alexandre Ribeiro. Ook de winnaar van de eerste kamp tussen Michael Pagani en James Power is een mogelijkheid, maar ‘Q Bomb’ hoopt ongetwijfeld op Jones.

KIJK. Zo verliep de vorige kamp van Quaeyhaegens tegen Ciardo

29 september in Manchester of 14 oktober in Dublin: dan volgt - zonder ongelukken- het volgende optreden van Quaeyhaegens in de octagon, nadat hij in het voorjaar na een technische knock-out won van de Italiaan Ciardo. Maar meteen nadien ging hij noodgedwongen onder het mes. Kijkoperatie aan de schouder. Artrose van het zogenaamde ‘AC-gewricht’, de uiteindes van het schouderdak en het sleutelbeen, speelde hem te veel parten. “Ik voel me veel beter dan vóór de operatie”, kijkt Quaeyhaegens terug op de geslaagde ingreep. “Ik heb er een periode van zeven weken opzitten die ik heb gebruikt om weer naar mijn normale niveau toe te groeien. Honderd procent ben ik nog niet - laat ons zeggen 90. Nu volgt een tweede voorbereidingsperiode van een tiental weken, specifiek naar de kamp toe.”

Tegen Mason Jones voor de titelriem?

Reden te meer dat Quaeyhaegens zo snel mogelijk zijn tegenstander wil kennen. Met het uittekenen van de juiste wedstrijdtactiek en de specifieke voorbereiding daarop, heeft hij al meer dan één keer het verschil gemaakt. Die tegenstander is zo goed als zeker vanavond in actief in Rome. “Het kan zijn dat het de winnaar van Power tegen Pagani wordt. Dat zijn twee goeie vechters die aan een sterke reeks bezig zijn. Maar niet van dit niveau om de poort van het UFC open te breken. Een mogelijke zege tegen een van die twee, gaat normaal gezien te weinig weerklank hebben."

Mason Jones, dus. “Wint hij vanavond zonder al te veel kleerscheuren, pakt hij de vacante titelriem. Die was in handen van George Hardwick, maar na enkele spectaculaire zeges mag hij zich op 15 augustus bewijzen bij de UFC Contender Series. Hij staat dus erg dicht bij het UFC. Als ik straks Jones krijg, kan ik voor de titel vechten en wordt dat een partij die met argusogen gevolgd wordt.”

Volledig scherm Wordt Mason Jones (l) de volgende tegenstander van Jan Quayhaegens? © Cage Warriors.

Mason Jones (28) is immers niet de minste. Hij won al zijn negen gevechten voor Cage Warriors en tekende met zowel de titel bij de lichtgewichten als weltergewicht op zak (dat had nog maar één vechter hem voorgedaan) in 2021 bij de UFC. Maar in de topklasse kon de Welshman slechts één keer winnen, tegen David Onama, en verloor hij drie keer. Waarop de UFC besloot zijn contract niet te verlengen. Vanavond staat CW 158 dus vooral in het teken van de terugkeer van de ‘verloren zoon’. Hij neemt het op tegen de Braziliaanse veteraan Alexandre ‘Lek Lek’ Ribeiro.

Haque versus Martignoni

De hoofdkamp in de Fiera Rome is die om de titel bij de vlieggewichten tussen kampioen Shaj Haque en de Italiaanse uitdager Michele Martignoni. Nadat die eerste op oudejaarsavond vorig jaar na een afwezigheid van twee jaar bij CW won van kampioen Sam Creasey, wacht hem met de Italiaan Michele Martignoni nu een eerste uitdager. Die verraste vorig jaar door de titel bij bantamgewichten te pakken na winst tegen de Engelsman Dominique Wooding. Martignoni maakte vervolgens de overstap van de bantams naar de vlieggewichten, waar hij vanavond in ‘zijn’ Rome de kans krijgt om ook die titel te pakken.

