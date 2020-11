Caeleb Dressel tekent met nieuwe besttijd op 50m vrij en 100m vlinder voor twee nieuwe wereldrecords in klein bad

Dressel opende met 47.78 op de 100 vlinder. Daarmee dook hij dertig honderdsten onder de vorige toptijd, van de Zuid-Afrikaan Chad le Clos uit 2016 (48.08). Le Clos werd zaterdag tweede in 48.45. Korte tijd later verbeterde Dressel zijn eigen record op de 50 vrij. Dat scherpte hij met acht honderdsten aan tot 20.16. Maandag had Dressel al een wereldrecord gezwommen op de 100 meter wisselslag (49.88). De 24-jarige Amerikaan is een tweevoudig olympisch kampioen (in de aflossing) en negentienvoudig wereldkampioen (dertien langebaan, zes kortebaan). Hij is ook wereldrecordhouder 100 vlinder in groot bad.