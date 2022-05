“Buiten de eer en het spelplezier, valt er bij de nationale ploeg niks te verdienen”: ook Yellow Tigers beginnen morgen aan hun Nations League

Wat is de Volley Nations League?

De VNL staat sinds 2018 jaarlijks op de kalender, als vervanger van de World Grand Prix. Het is een competitie met zestien landenteams waarvan twaalf ‘cored’ zijn, wat betekent dat ze er altijd bij zijn. De overige vier zijn zogenaamde ‘challenger teams’, zoals België, waarvan er eentje degradeert. Na de poulefase, gespreid over vijf weken, is er een eindronde die in vijf dagen op één locatie wordt afgewerkt.

Hoe belangrijk is de VNL?

Het is de competitie die, op de Olympische Spelen en het WK na, de meeste punten kan opleveren voor de wereldranking. Dat klassement bepaalt voor een groot deel welke teams zich kwalificeren voor een belangrijke competitie. Zo plaatste België zich voor het WK van 2022 door hun sterke prestaties (9de) in de Volley Nations League van 2021. “En als we een normaal WK spelen, dan moeten we ons ook geen zorgen maken over deelname aan het olympische kwalificatietoernooi (OKT) in 2023," zegt bondscoach Gert Vande Broek. “Als we dat halen, dan zijn de drie voornaamste doelen bereikt. Eén: het WK. Twee: het EK in 2023, waar we als gastland zeker van zijn. En drie: het OKT.” Op dat OKT worden zes olympische tickets verdeeld onder 24 landen. Voorts zorgt een betere ranking ook voor een gunstigere uitgangspositie bij de loting.

Wat houdt de VNL voor de Yellow Tigers in?

Financieel mag de volleybalfederatie stevig in de buidel tasten: het budget bedraagt 150.000 euro. Dat is nodig want de Yellow Tigers moeten stevig reizen om van 1 juni tot 3 juli twaalf keer op drie continenten aan te treden. De Belgen beginnen er morgen aan in Ankara, tegen wereldkampioen Servië, Europees kampioen Italië, Thailand en gastlanden Turkije. Midden juni wacht dan een verre vlucht naar de Filipijnen waar ze China, Canada, Polen en Bulgarije treffen. Het derde luik volgt eind juni in het Canadese Calgary, waar hen de VS, Duitsland, Nederland en Japan wacht. België is 13de op de wereldranking, alleen Bulgarije (15de), Canada (18de) en Thailand (19de) staan lager. Vande Broek: “Het enige doel is om ons te handhaven in de VNL.”

Klinkt eenvoudig, maar is dat niet. Veel tijd om op adem te komen na het seizoen kregen de speelsters niet. Zo had Britt Herbots één weekje tijd om uit te rusten, na veertig matchen in dienst van haar Italiaanse club Novara. “Gelukkig zijn we een team dat graag de Volley Nations League speelt,” aldus Vande Broek nog. “Elke match moeten we ook à fond gaan om te winnen. En dat terwijl er niks te verdienen valt bij de nationale ploeg, buiten eer en spelplezier.” Hoe dan ook is het opletten dat geen van zijn speelsters overbelast raakt - alles is nu ondergeschikt aan het komende WK.

Doen alle internationals mee aan de VNL?

Neen. Opposite Kaja Grobelna paste voor de nationale ploeg en bekijkt haar situatie jaar per jaar. Vande Broek kan ook geen beroep meer doen op setter Ilka Van de Vyver, die aangaf dat ze niet meer onder de huidige bondscoach wil uitkomen. Middenspeelster Marlies Janssens sukkelde met de buikspieren maar raakte wel net op tijd fit.

Wie coacht de Yellow Tigers nu?

Gert Vande Broek, bijgestaan door assistent coach Jan de Brandt. Vande Broek kwam in december 2021 in opspraak toen verschillende ex-internationals, zoals Valérie Courtois, Freya Aelbrecht en Hélène Rousseaux, hem tijdens de VRT-documentaire ‘De prijs van de winnaar van grensoverschrijdend gedrag beschuldigden. Dat resulteerde in een onderzoek door het bondsparket van de volleybalfederatie. Tientallen getuigen zijn intussen al gehoord maar Vande Broek zelf, die als allerlaatste aan bod komt, nog niet. Voor het onderzoek is afgerond, het rapport is opgesteld en Vande Broek zijn antwoord kan formuleren, is het WK vermoedelijk al achter de rug.

Hem preventief schorsen, zoals Vooruit-volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht vorige week in het Vlaamse parlement opperde, vinden de federatie en sportminister Ben Weyts niet opportuun: “Er is nog geen uitspraak gevallen, noch in de ene, noch in de andere richting. Het lijkt me dan ook te verantwoorden dat de federatie pas beslissingen neemt op basis van de uitkomst van het onderzoek en niet proactief mensen op non-actief zet. Dat zou natuurlijk ook al een uitspraak zijn.”

