“Buiten de eer en het spelplezier, valt er bij de nationale ploeg niet veel te verdienen”: ook Yellow Tigers beginnen morgen aan hun Nations League

GOLF “Een hele eer om België bij de vrouwen mee op de golfkaart te zetten”: wie is Manon De Roey, die eerste profzege uit carrière boekte?

25 jaar was het wachten voor België eindelijk nog eens een winnares had op de Ladies European Tour in het golf. Manon De Roey mocht zaterdag in Bangkok de dikste cheque uit haar carrière ophalen na haar overwinning in de Aramco Team Series. Tijd om kennis te maken met de 30-jarige Antwerpse.

16 mei