Brooklyn Nets kunnen eindelijk nog eens winnen: maken ze na ruildeal nog kans op de titel?

NBA21 januari 2022. Tot vannacht de laatste keer dat de Nets nog eens konden winnen. Het was toen een hele andere wereld in Brooklyn: eerste in de Eastern Conference, een sterrentrio in Durant-Irving-Harden en volop titelambities. Sindsdien is er heel wat veranderd. De Brooklyn Nets verloren maar liefst 11 wedstrijden op rij, vielen naar de achtste plek in het Oosten en zagen James Harden naar de Philadelphia 76ers vertrekken. Ben Simmons, Seth Curry - het jongere broertje van - en Andre Drummond maakten de omgekeerde overstap. Maken de nieuwe Nets nog kans op de titel?

Een paar uur voor het sluiten van de transfermarkt brak het langverwachte nieuws eindelijk door: James Harden vertrekt na nog geen jaar alweer bij de Brooklyn Nets. Hij ruilt New York in voor Philadelphia om daar met de voorlopige MVP, Joel Embiid, een angstaanjagend duo te vormen. De ruildeal hing al langer in de lucht. Harden was ontevreden bij de Nets. Zo irriteerde hij zich aan de ongevaccineerde Kyrie Irving, die nog steeds geen thuiswedstrijden mag spelen, en aan zijn rol in de ploeg. Harden werd dé point guard bij Brooklyn en kreeg niet langer de vrijgeleide om telkens zelf te scoren. Zijn puntentotaal tuimelde logischerwijs naar beneden: van 34,3 punten in zijn laatste seizoen bij de Houston Rockets naar ‘amper’ 22,4 punten dit jaar. Harden hoopt ongetwijfeld zijn scorende rol in Philadelphia terug te krijgen. Op zijn eerste trainingssessie bij de 76ers leek hij alvast heel veel zin in te hebben in zijn nieuwe avontuur.

Harden out; Simmons, Curry en Drummond in. Één speler voor de prijs van drie. Bovendien krijgen ze er nog twee ‘first-round picks’ bij. Philadelphia betaalt een zware prijs voor Harden.

Met Ben Simmons halen de Nets een voormalige All-Star en Rookie of the Year binnen. Maar ook, net zoals Harden, een speler die drama met zich meebrengt. Zo weigerde Simmons dit seizoen te spelen voor de Philadelphia 76ers nadat hij verweten werd dé oorzaak te zijn van hun geflopte play-offs. Simmons ging ver in zijn staking. Héél ver. Zo moest hij maar liefst meer dan 19 miljoen dollar aan boetes betalen aan zijn voormalige werkgever. De Australiër werd ‘persona non grata’ in Philadelphia. Vannacht stond hij alleszins wel al langs de zijlijn bij zijn nieuwe club. Dat is alvast één keer meer dan bij de 76ers. Hoe Simmons zal terugkomen na een half jaar zonder basket blijft afwachten. Hopelijk voor de Nets groeit hij snel naar zijn beste vorm.

Kevin Durant en Ben Simmons

Diepte, diepte, diepte

Voor een vormdip moeten ze bij Seth Curry niet vrezen. Het jongere broertje van Steph miste zijn debuut bij Brooklyn niet: 23 punten, 7 rebounds en 5 assists. Hij is bovendien een uitstekende driepuntschutter. Vorig seizoen vielen 45% van zijn driepunters binnen, dit seizoen tikt hij net niet de 40% aan. Het zit in de familie. Curry weet wat scoren is en dat is exact wat de Nets misten. Hun beste schutter, Joe Harris, 46,6% vorig seizoen, viel in november uit met een enkelblessure. Waneer hij terugkeert, blijft nog onduidelijk. Naast scorend vermogen ontbrak het de Nets ook aan présence onder de ring. Dat hiaat vulden ze in met tweevoudig All-Star, al haalt hij al jaren dat niveau niet meer, Andre Drummond.

De Brooklyn Nets mogen dan wel James Harden kwijt zijn, hun selectie is er veel dieper op geworden. En het is de laatste jaren duidelijk geworden dat een diepe ploeg veel meer waard is dan een sterrenteam. Een titel winnen doe je niet meer door trio’s of kwartetten te vormen met de beste spelers uit de competitie. Het heeft niet gewerkt bij de Brooklyn Nets, hun trio speelde amper 16 wedstrijden samen, en het werkt niet bij de LA Lakers. Terwijl diepe en goed opgebouwde teams vandaag heersen: de Milwaukee Bucks werden met één superster in Giannis Antetokounmpo kampioen en de Phoenix Suns domineren de competitie zonder échte superster, net zoals de Chicago Bulls, Miami Heat, Cleveland Cavaliers en Memphis Grizzlies dat doen.

De tijden van ‘superteams’ lijken vervlogen. En dan doen de Brooklyn Nets een goede zaak door Harden weg te ruilen met het oog op de titel. Al blijft het eerste doel natuurlijk de play-offs halen en daarvoor is een voorlopige achtste plaats niet meer voldoende. Enkel nummers één tot en met zes plaatsen zich sinds vorig seizoen nog rechtstreeks voor de eindronde. Plaatsen acht tot tien spelen een onderling toernooi om de laatste twee play-offdeelnemers te bepalen. De Brooklyn Nets zullen Kevin Durant — hij blesseerde zich aan de knie, wanneer hij terugkomt is nog onduidelijk — koste wat kost nodig hebben voor hun eindsprint.

The only way is up.

Kevin Durant