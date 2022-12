Brittney Griner reageert voor het eerst na vrijlating: “Ik ben zinnens dit seizoen in WNBA te spelen”

KIJK. Brittney Griner vrijgelaten uit Rusland na gevangenenruil

“Het voelt zo goed om thuis te zijn”, opent de 32-jarige Amerikaanse haar bericht. “De afgelopen tien maanden waren op elk gebied een strijd. Ik groef diep om niet ontmoedigd te raken en het was dankzij de liefde van zovelen dat ik op de been bleef. Uit de grond van mijn hart: bedankt iedereen voor jullie hulp. Ik ben iedereen dankbaar die voor mij heeft gepleit.” Nadien volgt een horde personen die ze met naam wil bedanken. Onder meer haar vrouw Cherelle Griner, haar zaakwaarnemer Lindsay Kagawa Colas, alle spelers van de Phoenix Mercury en de voltallige WNBA, maar ook president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris. “President Biden, ik weet dat u mij naar huis heeft gebracht. En ik weet dat u vastbesloten bent ook Paul Whelan (Amerikaanse marinier die in 2018 werd gearresteerd na beschuldiging van spionage, red.) en andere Amerikanen naar huis zal halen. Ik zal mijn platform gebruiken om te doen wat ik kan om u te helpen. Ik moedig iedereen aan om door te gaan met hun inspanningen om alle Amerikanen thuis te brengen. Elk gezin verdient het om volledig te zijn.”

Nadien volgt een belangrijke sportieve boodschap. “Ik wil nog één ding heel duidelijk maken. Ik ben van plan om dit seizoen basketbal te spelen voor Phoenix Mercury.” Dat is het team waar ze al voor speelde voordat ze werd opgepakt en waarmee ze in 2014 de WNBA wist te winnen. Het nieuwe WNBA-seizoen start in mei.

Gevangenenruil

Griner, tweevoudige olympisch kampioene en WNBA-ster, werd in februari, kort voor de Russische invasie in Oekraïne, in Moskou opgepakt omdat ze een vulling met wietolie voor een e-sigaret in haar bagage had. Ze werd in augustus veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van 1 miljoen roebel (ongeveer 17.000 euro) wegens bezit en smokkel van hasjproducten. Vorige week vrijdag, na tien maanden, werd ze vrijgelaten. Dat na een gevangenenruil met de Russische wapenhandelaar Viktor Bout. Hij zat al jaren vast in de VS.