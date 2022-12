Brittney Griner raakt na vrijlating voor het eerst in tien maanden basketbal aan: “Ze gaat ongelofelijk goed met de situatie om, maar geef haar tijd”

Meer sportVoor het eerst in tien maanden heeft Brittney Griner (32), die vorige week vrijdag werd vrijgelaten uit Rusland na een gevangenenruil, een basketbal aangeraakt. De tweevoudige olympisch kampioene en WNBA-ster deed een korte training in San Antonio, Texas. Dat betekent echter niet dat ze sowieso haar wederoptreden bij Phoenix Mercury zal maken. “Tijdens de feestdagen kan ze zonder druk een beslissing nemen”, zegt haar zaakwaarnemer Lindsay Kagawa Colas.

Griner is een van de beste basketbalsters van de wereld. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en speelde een belangrijke rol bij de Phoenix Mercury in de WNBA (Women’s National Basketball Association). Na tien maanden van gevangenschap heeft de 32-jarige Amerikaanse gisteren weer een bal kunnen aanraken. En een dunk kunnen uitvoeren. Ze deed een korte trainingssessie in San Antonio, Texas. Lindsay Kagawa Colas, haar manager, meldt echter dat dit niet betekent dat Griner sowieso snel haar terugkeer op het parket zal maken. “Als ze wil spelen, is het aan haar om dat aan te kondigen. Maar eerst zijn er de feestdagen om uit te rusten en zonder enige druk te beslissen hoe ze haar toekomst ziet. Ze gaat ongelofelijk goed met de situatie om, maar laat haar eerst herintegreren in een wereld die voor haar nooit meer als voorheen is”, vertelt ze aan US TV.

Griner werd in februari, kort voor de Russische invasie in Oekraïne, in Moskou opgepakt omdat ze een vulling met wietolie voor een e-sigaret in haar bagage had. Ze werd in augustus veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van 1 miljoen roebel (ongeveer 17.000 euro) wegens bezit en smokkel van hasjproducten.

Vorige week vrijdag, na tien maanden, werd ze vrijgelaten. Dat na een gevangenenruil met de Russische wapenhandelaar Viktor Bout, die van 1995 tot 1997 vanop de luchthaven van Oostende opereerde. Hij zat al jaren vast in de VS. In 2008 werd hij opgepakt in Thailand en later is hij uitgeleverd aan de VS voor berechting. Bout, die bekend staat als de ‘handelaar des doods’, was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor samenzwering tot moord, illegale wapenhandel en hulp aan terroristen. Hij zou onder andere de taliban van wapens hebben voorzien. De uitwisseling van de gevangenen vond plaats op het vliegveld van Abu Dhabi.

De Amerikaanse president Joe Biden reageerde in een speech op de terugkeer van de basketbalster. “Ze is veilig, ze zit in een vliegtuig en ze is op weg naar huis na maanden van onterechte detentie in Rusland onder ontoelaatbare omstandigheden. Brittney zal snel terug zijn in de armen van haar geliefden.”

