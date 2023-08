Britt Herbots begint zonder mentor Vande Broek aan EK volleybal: “Ik ga even gebrand spelen als anders”

BINNENKIJ­KEN. De villa die niemand wil: Michael Jordan krijgt z’n riante ‘mansion’ al meer dan tien jaar niet verkocht

De kaap van de tien jaar is intussen gerond. NBA-legende Michael Jordan, 60 intussen, is al meer dan een decennium op zoek naar een nieuwe eigenaar voor zijn immense villa in Chicago. Eerder dit jaar waren er geruchten over een verkoop, maar die stierven een stille dood. Er is maar niemand die de gewenste som wil ophoesten. Nochtans krijg je er heel wat voor in de plaats...